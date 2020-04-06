  • 6 апреля 20206.04.2020понедельник
  • USD77,7325
    EUR85,7389
  • В Тюмени 0..2 С 4 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Волонтеры напоминают тюменцам о необходимости оставаться дома

Общество, 17:31 06 апреля 2020

портала "Тюмень-наш дом" | Фото: портала "Тюмень-наш дом"

О необходимости строгого соблюдения режима самоизоляции напоминают жителям города представители оперативного штаба Тюмени, сообщает администрация города.

Они одеты в оранжевые жилеты, используют медицинские маски и имеют пропуск с несколькими степенями защиты. В нем указано: "Представитель оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции на территории города Тюмени. Пропуск на период самоизоляции COVID-19".

О том, как организовано патрулирование в Ленинском округе, рассказал представитель управы ЛАО Дмитрий Семенов.

"Он поделен на 13 маршрутов, в патрулировании задействовано 60 человек. Работа проходит в две смены с 10 до 20 часов. На каждый маршрут распределено по два человека, один работает до обеда, второй после. Среди волонтеров – представители структурных подразделений управы, детско-юношеских спортивных школ, а также те, кто изъявил желание поработать в этом направлении. Главная цель каждого рейда – проинформировать людей, призвать их к сознательности. Если в процессе патрулирования возникнут форс-мажорные обстоятельства, то волонтеры должны обратиться ко мне как к куратору", - уточнил он.

портал "Тюмень- наш дом" | Фото: портал "Тюмень- наш дом"

Главное для волонтеров – призвать тюменцев быть ответственное, не нарушать правила, которые помогут сохранить здоровье им самим и близким. Они напоминают, что квартиру разрешено покидать, если необходимо обратиться за экстренной медицинской помощью, для поездки на работу, совершения покупок в аптеке и ближайшем магазине, выгула домашних животных, не дальше 100 метров от дома, и выноса мусора.

5 апреля участие в патрулировании принял участие директор департамента по спорту и молодежной политике Евгений Хромин. Он поблагодарил коллег и руководителей детско-юношеских центров и спортивных школ за участие в важном мероприятии и призвал не допустить распространения коронавируса в городе.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус , патрулирование

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:47 06.04.2020Сезон автозимников завершается в ЯНАО
18:21 06.04.2020Сервисный центр вернет тюменцу деньги за некачественный ремонт смартфона
18:18 06.04.2020Ольга Кузнечевских призвала жителей соблюдать меры предосторожности
18:12 06.04.2020В Тюменской области новых случаев заражения COVID-19 не зафиксировано