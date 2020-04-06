Волонтеры напоминают тюменцам о необходимости оставаться дома

| Фото: портала "Тюмень-наш дом" | Фото: портала "Тюмень-наш дом"

О необходимости строгого соблюдения режима самоизоляции напоминают жителям города представители оперативного штаба Тюмени, сообщает администрация города.

Они одеты в оранжевые жилеты, используют медицинские маски и имеют пропуск с несколькими степенями защиты. В нем указано: "Представитель оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции на территории города Тюмени. Пропуск на период самоизоляции COVID-19".

О том, как организовано патрулирование в Ленинском округе, рассказал представитель управы ЛАО Дмитрий Семенов.

"Он поделен на 13 маршрутов, в патрулировании задействовано 60 человек. Работа проходит в две смены с 10 до 20 часов. На каждый маршрут распределено по два человека, один работает до обеда, второй после. Среди волонтеров – представители структурных подразделений управы, детско-юношеских спортивных школ, а также те, кто изъявил желание поработать в этом направлении. Главная цель каждого рейда – проинформировать людей, призвать их к сознательности. Если в процессе патрулирования возникнут форс-мажорные обстоятельства, то волонтеры должны обратиться ко мне как к куратору", - уточнил он.

| Фото: портал "Тюмень- наш дом" | Фото: портал "Тюмень- наш дом"

Главное для волонтеров – призвать тюменцев быть ответственное, не нарушать правила, которые помогут сохранить здоровье им самим и близким. Они напоминают, что квартиру разрешено покидать, если необходимо обратиться за экстренной медицинской помощью, для поездки на работу, совершения покупок в аптеке и ближайшем магазине, выгула домашних животных, не дальше 100 метров от дома, и выноса мусора.

5 апреля участие в патрулировании принял участие директор департамента по спорту и молодежной политике Евгений Хромин. Он поблагодарил коллег и руководителей детско-юношеских центров и спортивных школ за участие в важном мероприятии и призвал не допустить распространения коронавируса в городе.