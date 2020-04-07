Православные отмечают праздник Благовещение

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Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 7 апреля.

Это один из 12 главных христианских праздников. Он олицетворяет событие, когда Богородице явился архангел Гавриил и провозгласил ей весть о том, что она родит Иисуса Христа.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит богослужения в храме Христа Спасителя и по традиции выпустит голубей. Прихожанам в период повышенной готовности рекомендовано отказаться от посещения храма и молиться дома. Трансляцию богослужения можно посмотреть онлайн.

Священники призывают православных к смирению в этой ситуации. На Благовещение, как и в другие дни Великого поста, не стоит ругаться, спорить, переедать, употреблять алкоголь. Лучше посвятить этот день чтению духовных книг, молитвам и заботе о близких.

Евгения Шевцова