  • 7 апреля 20207.04.2020вторник
  • USD77,7325
    EUR85,7389
  • В Тюмени -1..1 С 9 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Православные отмечают праздник Благовещение

Общество, 09:17 07 апреля 2020

Тюменская линия

Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 7 апреля.

Это один из 12 главных христианских праздников. Он олицетворяет событие, когда Богородице явился архангел Гавриил и провозгласил ей весть о том, что она родит Иисуса Христа.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит богослужения в храме Христа Спасителя и по традиции выпустит голубей. Прихожанам в период повышенной готовности рекомендовано отказаться от посещения храма и молиться дома. Трансляцию богослужения можно посмотреть онлайн.

Священники призывают православных к смирению в этой ситуации. На Благовещение, как и в другие дни Великого поста, не стоит ругаться, спорить, переедать, употреблять алкоголь. Лучше посвятить этот день чтению духовных книг, молитвам и заботе о близких.

Евгения Шевцова

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# православие , праздник

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:50 07.04.2020В Тобольске конкурс культурно-познавательных проектов пройдет в онлайн
09:17 07.04.2020Православные отмечают праздник Благовещение
09:00 07.04.2020Тюменцев зовут на воркшоп о робототехнических соревнованиях
08:58 07.04.2020Прием заявок на конкурс "Квартирная весна" продлен до середины апреля