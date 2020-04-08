Творческий конкурс "Мой взгляд" объявили для художников региона

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

К участию в проекте "Мой взгляд" приглашает профессиональных художников и любителей департамент культуры Тюменской области.

Необходимо подготовить эскизы "Исторический облик Тюмени", заполнить заявку и согласие на обработку персональных данных, а затем направить данные на почту metodisty.myhistorypark@mail.ru до 20 апреля включительно.

Авторы лучших работ смогут воплотить свои эскизы на плитах OSB в Музейную ночь в Историческом парке "Россия – моя история". В дальнейшем эти работы станут частью выставочного проекта.

Приглашаются участники в возрасте от 18 до 35 лет. Форма заявки и подробности конкурса здесь. Уточнить детали можно по телефону 8-9829722484.