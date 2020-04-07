  • 7 апреля 20207.04.2020вторник
  • USD77,7325
    EUR85,7389
  • В Тюмени -1..-3 С 10 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Шесть тысяч медицинских масок получили тюменские волонтеры

Общество, 14:23 07 апреля 2020

Тюменское региональное отделение "Единой России" | Фото: Тюменское региональное отделение "Единой России"

Шесть тысяч медицинских масок передало Тюменское региональное отделение "Единой России" волонтерам, оказывающим помощь населению в сложной эпидемиологической обстановке, сообщает пресс-служба партии.

Волонтерский центр партии и ОНФ, в который вошли общественные организации "Волонтеры Победы" и "Волонтеры-медики" работает в регионе с 19 марта.

Председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы, руководитель Тюменского регионального исполкома партии Ольга Швецова рассказала, что волонтерский штаб объединяет неравнодушных тюменцев, тех, кто считает своим долгом помочь людям старшего возраста.

"В основном добровольцами становятся молодые ребята, они навещают ветеранов, приносят им необходимые продукты и лекарства. Им приходится много передвигаться по городу, регулярно заходить в магазины, и они нуждаются в медицинских масках. Мы приняли решение обеспечить этими средствами защиты именно добровольцев", - пояснила она.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# волонтерство , коронавирус , Ольга Швецова , профилактика

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:00 07.04.2020Телефонным операторам Тюменской области помогает искусственный интеллект
14:42 07.04.2020Объем твердых коммунальных отходов в регионе вырос на треть
14:31 07.04.2020Московская филаромония покажет концерт симфонического оркестра
14:23 07.04.2020Шесть тысяч медицинских масок получили тюменские волонтеры