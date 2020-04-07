Шесть тысяч медицинских масок получили тюменские волонтеры

| Фото: Тюменское региональное отделение "Единой России" | Фото: Тюменское региональное отделение "Единой России"

Шесть тысяч медицинских масок передало Тюменское региональное отделение "Единой России" волонтерам, оказывающим помощь населению в сложной эпидемиологической обстановке, сообщает пресс-служба партии.

Волонтерский центр партии и ОНФ, в который вошли общественные организации "Волонтеры Победы" и "Волонтеры-медики" работает в регионе с 19 марта.

Председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы, руководитель Тюменского регионального исполкома партии Ольга Швецова рассказала, что волонтерский штаб объединяет неравнодушных тюменцев, тех, кто считает своим долгом помочь людям старшего возраста.

"В основном добровольцами становятся молодые ребята, они навещают ветеранов, приносят им необходимые продукты и лекарства. Им приходится много передвигаться по городу, регулярно заходить в магазины, и они нуждаются в медицинских масках. Мы приняли решение обеспечить этими средствами защиты именно добровольцев", - пояснила она.