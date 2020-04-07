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Роспотребнадзор напомнил главные правила для работодателей

Общество, 18:37 07 апреля 2020

72.rospotrebnadzor.ru

Главные правила профилактики коронавирусной инфекции в рабочих коллективах напомнил тюменским работодателям Роспотребнадзор.

Руководителям предприятий жизнеобеспечения, где нет возможности прервать работу в режиме повышенной готовности, рекомендовано разместить сотрудников в разных кабинетах, по возможности - на разных этажах, организовать работу в несколько смен.

Обеспечить работников антисептиками, дезинфицирующими салфетками, при входе измерять температуру тела, вести журналы здоровья. При недомогании - проконтролировать, что работник действительно вернулся домой и вызвал врача. Необходимо контролировать тех, кто вернулся из-за границы и находится на самоизоляции.

В обязательном порядке на предприятиях должна выполняться санитарная обработка дезинфицирующими средствами. Особое внимание нужно уделять дверным ручкам, выключателям, поручням и перилам, контактным поверхностям, местам общего пользования. Обработку и проветривание помещений нужно проводить каждые два часа. Рекомендуется отменить любые корпоративные мероприятия, участие работников в массовых сборах.

В столовых для питания работников особое внимание нужно уделить обработке посуды. Лучше использовать моечные установки с режимом дезинфекции. При отсутствии столовой запретить прием пищи на рабочих местах и отвести для этого отдельное помещение. Здесь обязательно должна быть раковина для мытья рук, а само помещение обрабатываться с помощью дезинфицирующих средств.

При поступлении запроса из территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека работодатели обязаны незамедлительно предоставить информацию о всех контактах заболевшего сотрудника и обеспечить дезинфекцию помещений, где он находился.

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# коронавирус , рекомендации , Роспотребнадзор

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