Все службы Ишима готовы к паводку

| Фото: пресс-службы администрации г. Ишима | Фото: пресс-службы администрации г. Ишима

Ишимские службы чрезвычайного реагирования и коммунальные службы готовы к паводковому сезону, алгоритмы действий при возможном подтоплении отработаны, техника готова, есть запас запчастей и ГСМ, сообщает пресс-служба городской администрации.

В администрации города регулярно проводятся заседания оперативного штаба по подготовке к паводковому сезону. Все жители, проживающие в зоне возможного подтопления, получили памятки, как действовать при ЧС, и контакты, по которым обращаться в случае необходимости. Подписаны соглашения о местах пунктов временного размещения и передержки животных.

"Все, что смогли сделать для защиты города от разлива реки Ишим, мы сделали", – подчеркнул глава города Федор Шишкин.

По его словам, в течение трех лет Ишимское ДРСУ-5 продолжает реконструкцию гидротехнических сооружений, дамбы подняты до отметки 11,3 метра. За зиму укреплены щебнем откосы со стороны реки. Сейчас временно работы на дамбе в районе Восточного промузла прекращены, поскольку грунт подтаял и технике сложно пройти по гребню дамбы. Как только подсохнет, работы возобновятся.

"Реконструкцией гидротехнических сооружений будем заниматься и в текущем году, и в 2021-м. Все мероприятия идут в штатном режиме. За два года мы наработали определенный опыт, позволяющий нам справляться со всеми событиями, связанными с весенним паводком", – отметил глава муниципалитета.

На 7 апреля уровень реки Ишим составил 113 см, при критическом уровне 870 см, за сутки зафиксирован прирост на 21 см. Ситуация на малых реках Мергень и Карасуль стабильная и опасений не вызывает. Прирост за сутки составил 2 и 3 см соответственно.