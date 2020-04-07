Объем твердых коммунальных отходов в регионе вырос на треть

| Фото: Тюменское экологическое объединение | Фото: Тюменское экологическое объединение

На 35 % вырос объем твердых коммунальных отходов в Тюменской области с начала введения профилактических мер в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщает экологическое объединение региона.

Уже за первую неделю, когда режим самоизоляции еще не был введен повсеместно, оператор зафиксировал увеличение отходов по сравнению со среднесуточными показателями аналогичного периода 2019 года. Только с 16 по 22 марта жители области выбросили более 6.5 тыс. т отходов. А с 30 марта по 5 апреля возчики собрали более 8 тыс. т отходов. Это сопоставимо с количеством мусора в новогодние праздники.

Несмотря на небывалый всплеск объемов коммунальных отходов, региональный оператор принял необходимые меры, чтобы мусор не копился на контейнерных площадках. Все основные службы продолжают работу по графикам без выходных дней. Вопрос своевременного вывоза ТКО находится на особом контроле руководства компании.

"В связи с возросшей нагрузкой мы внимательно следим за ситуацией, кроме этого в режиме реального времени данные поступают от управляющих компаний и органов местного самоуправления, работает горячая линия для граждан. Для того, чтобы не допустить беспорядка, там, где это требуется, возчикам рекомендован двойной, а иногда и тройной, заезд мусоровозов на проблемные контейнерные площадки. В случае необходимости к работе привлекается дежурный транспорт", - сообщила первый заместитель руководителя ООО "ТЭО" Светлана Петренко.

В штатном режиме продолжает работу и тюменский мусоросортировочный завод. На предприятии усилены меры санитарного контроля, минимизированы контактные действия, весь персонал обеспечен индивидуальными средствами защиты и дезинфицирующими веществами, доставляется на работу исключительно транспортом компании или на личных автомобилях.