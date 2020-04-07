Телефонным операторам Тюменской области помогает искусственный интеллект

| Фото: defence.ru | Фото: defence.ru

Свыше 25 тыс. вызовов обработала за месяц нейродиалоговая система, принимающая обращения граждан, связанные с получением государственных и муниципальных услуг, поступающие в Центр телефонного обслуживания Тюменской области.

Звонки принимаются круглосуточно, к работе подключены все специалисты ЦТО, сообщает региональный департамент информатизации.

С большинством обращений система справилась самостоятельно, не привлекая к участию оператора.

Чаще всего граждане интересуются временем работы и адресами отделений МФЦ, вопросами по документам, необходимым для получения государственных и муниципальных услуг, возможностью предварительной записи. Также система часто консультирует граждан по проверке статуса дела и регистрации на портале Госуслуг.

Сейчас у нейродиалоговой системы высокий процент правильных ответов на тематические вопросы, порядка 97 %. Тем не менее, она постоянно учится. Ежедневно собирается обратная связь и делается анализ звонков специалистами. По итогам добавляются изменения в уже существующие сценарии и ответы, а также появляются новые.

Напомним, что в конце февраля тюменская диалоговая нейросетевая система вошла в базу кейсов по применению искусственного интеллекта на сайте ICT.Moscow.