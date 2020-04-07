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Движение на трассах Тюмень - Омск и Курган - Тюмень ограничено из-за непогоды

Общество, 17:52 07 апреля 2020

Уралуправтодор во "ВКонтакте" (архив) | Фото: Уралуправтодор во "ВКонтакте" (архив)

Движение по федеральным автодорогам Тюмень - Омск и Курган - Тюмень, проходящим по территории Тюменской области, будет ограничено для грузового и общественного транспорта 7 апреля с 19 часов, сообщает Госавтоинспекция региона.

Вынужденная мера вводится в связи со сложными погодными и дорожными условиями. Ограничения продлятся до устранения подрядными организациями гололеда и улучшения погодных условий.

ГИБДД призывает водителей отнестись с ответственностью к введенным ограничениям, а также выбирать скоростной режим с учетом дорожных и погодных условий, не выезжать в дальние поездки на летней резине.

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# ГИБДД Тюменской области , ограничение движение , погода в Тюмени

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