Движение на трассах Тюмень - Омск и Курган - Тюмень ограничено из-за непогоды

| Фото: Уралуправтодор во "ВКонтакте" (архив) | Фото: Уралуправтодор во "ВКонтакте" (архив)

Движение по федеральным автодорогам Тюмень - Омск и Курган - Тюмень, проходящим по территории Тюменской области, будет ограничено для грузового и общественного транспорта 7 апреля с 19 часов, сообщает Госавтоинспекция региона.

Вынужденная мера вводится в связи со сложными погодными и дорожными условиями. Ограничения продлятся до устранения подрядными организациями гололеда и улучшения погодных условий.

ГИБДД призывает водителей отнестись с ответственностью к введенным ограничениям, а также выбирать скоростной режим с учетом дорожных и погодных условий, не выезжать в дальние поездки на летней резине.