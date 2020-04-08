Почта России сократит сроки доставки посылок для жителей Тюмени, Тобольска и Ишима

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

Сроки доставки посылок для жителей Тюмени, Тобольска и Ишима сократятся в среднем на три дня, сообщает УФПС Тюменской области.

Сроки "Почта России" сокращает по более, чем 136 тыс. направлений. Уменьшение сроков пересылки произойдет между 421 населенным пунктом России с численностью жителей свыше 50 тыс. человек.

В Тюменской области изменения коснутся 50% всех объемов доставляемых посылок для жителей Тюмени, Тобольска и Ишима. Сюда входят все отправления, пересылаемые наземным способом: с помощью курьерского сервиса или с выдачей в отделениях почтовой связи, пунктах выдачи заказов.

Отметим, что в 2019 году Почта России уже проводила масштабное сокращение сроков доставки для городов с населением свыше 100 тыс. человек.

"Сокращение сроков доставки – одна из приоритетных задач Почты России. С конца 2018 года работают маршруты, с помощью которых почтовый обмен между соседними регионами – Югрой и Курганом – осуществляется в течение одного дня. Это особенно важно особенно сейчас - в период сложной эпидемиологической ситуации", - сообщили в УФПС Тюменской области.