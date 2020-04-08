В Тюменском районе используют разные формы дистанционного обучения школьников

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Дистанционное обучение школьников Тюменского района проходит в разных формах, с учетом технических возможностей учителей и учащихся. Сохраняется индивидуальный подход к каждому ученику.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила начальник управления образования Тюменского района Ольга Буторина.

На территории Тюменского района действуют 23 школы – юридические лица, в составе школ могут быть две-три школы. Обучаются около 17 тыс. учащихся. С начала четвертой четверти, 6 апреля, обучение организовано дистанционно.

"Накануне выхода из весенних каникул была проведена большая подготовительная работа по организации дистанционного обучения. Работать ранее в режиме самоизоляции педагогам не приходилось. Школы обладают всеми необходимыми техническими возможностями для организации дистанционной работы, которая ранее применялась в период карантина, актированных дней. Поэтому учителям пришлось самим поучиться тому, как теперь в условиях новой реальности организовать процесс обучения", - рассказала она.

Специалисты управления образования провели мониторинг технических возможностей по организации онлайн-диалога школьника и учителя. Дистанционное обучение организовано для каждого учащегося, но применяются разные формы, отметила Ольга Буторина.

"Есть самый оптимальный способ – когда у учителя и ученика есть возможность выстраивания виде-конференц-связи. Мы понимаем, что обычный Skype это не потянет, по нему учитель может общаться только с двумя-тремя учениками. Такую форму общения педагоги применяют в основном при подготовке к итоговой аттестации. В основном общение идет по Viber: учитель дает задание, школьники присылают ответы", - говорит начальник управления образования Тюменского района.

По словам Буториной, в Тюменском районе, к сожалению, есть и такие семьи, которые могут учиться только по бумажному варианту, когда телефон заблокирован, нет компьютера. В таком случае ребенка также не оставляют без внимания - подходят индивидуально, главное, чтобы школьник учился.

Педагоги Тюменского района используют всевозможные образовательные платформы для формирования задания школьникам: Учи.ру, Решу ОГЭ, Яндекс.Учебники, ФИПИ и другие.

Детские сады Тюменского района работают в режиме дежурных групп. 7 апреля функционировало 17 групп, в них было 119 детей. Это намного больше, заметила Ольга Буторина. В конце прошлой недели было всего 47 дошколят.

Анжела Лебедева