Дорожные службы Тобольска работают в усиленном режиме

| Фото: с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram | Фото: с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram

Дорожные службы Тобольска работают в усиленном режиме, устраняют последствия сильного снегопада 7 апреля. За сутки в городе выпало 40 сантиметров, в два раза больше апрельской нормы.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написал глава Тобольска Максим Афанасьев.

"На улицах работают 95 единиц техники и 60 дорожных рабочих. Огромная просьба: минимизировать поездки на личном транспорте, не подвергать себя опасности и снизить риск аварийности. По линии ОГИБДД идет предостережение еще и по федеральной трассе. С утра на селекторном совещании перед управляющими компаниями поставлена задача мобилизоваться и в максимально сжатые сроки очистить придомовые территории", - рассказал он.

| Фото: администрация Тобольска во ВКонтакте | Фото: администрация Тобольска во ВКонтакте

Серьезные проблемы из-за погоды возникли в городском электроснабжении. По информации специалистов СУЭНКО и "Тюменьэнерго", произошло несколько аварийных отключений в разных частях города. Ночью 8 апреля работали 17 бригад Тобольского филиала СУЭНКО, задействовано 17 единиц спецтехники.

"Ситуация сложная, но находится под контролем, аварийный запас материалов в наличии, будут работать до включения всех потребителей. Штормовое предупреждение сохраняется и на сегодня, ждем столько же осадков, ветер не стихнет. Работаем в усиленном режиме", - сказал Афанасьев.

Анжела Лебедева