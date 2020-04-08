В Тюменской области готовится второй пакет мер поддержки предпринимателей

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Второй пакет мер по поддержке предпринимателей готовится в Тюменской области. Он будет касаться, прежде всего, средних и крупных предприятий.

Об этом заявил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев на онлайн-конференции "Малый бизнес. Положение дел в Тюменской области". Он отметил, что 8 апреля в Тюмени состоится встреча с представителями общественных организаций, где еще раз будут рассмотрены предлагаемые меры.

"Если первый пакет мер был направлен в основном на пострадавшие отрасли, то сейчас мы расширяем коридор нашего влияния и смотрим на то, как помочь не только малым и микрокомпаниям, но и среднему бизнесу и промышленным предприятиям", - пояснил Андрей Пантелеев.

Он подчеркнул, что до конца недели второй пакет мер будет проработан, затем после рассмотрения его на президиуме правительства, документ направят на утверждение в Тюменскую областную думу.

"Мы работаем в круглосуточном режиме. Хочется, чтобы бизнес сейчас не терял веры, а придумывал, чем еще мы можем быть друг другу полезны. Мы принимаем решения оперативно и выпускаем новые постановления, которые регламентируют действия предпринимателей", - добавил Андрей Пантелеев.

Напомним, ранее губернатор Тюменской области Александр Моор предложил беспрецедентные меры поддержки бизнеса. В их числе – освобождение от уплаты налогов на имущество организаций и транспортного налога на 2020 год, снижение ставки для предприятий с упрощенной системой налогообложения и другие меры.

Советник губернатора Ольга Езикеева добавила, что свои предложения готовят Инвестиционное агентство Тюменской области, Фонд микрофинансирования Тюменской области.

"Каждый из них готовит свой пакет мер и мы готовы с губернатором их обсудить. Кроме того, с 13 апреля, Фонд микрофинансирования начинает прием предпринимателей, желающих получить микрокредиты. Сроки рассмотрения заявок и выдачи кредитов будут минимизированы", - рассказала она.

Ольга Езикеева призвала предпринимателей региона к конструктивной работе. Также она напомнила представителям бизнеса об ответственности и соблюдении санитарно-гигиенических требований для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции.

Любовь Голышева