Очистку канав и водостоков ведут в Сладковском районе

| Фото: администрация Ишимского района | Фото: администрация Ишимского района

Очистку канав, кюветов, водостоков, расчистку труб и откачку воды с подтапливаемой территории проводят в Сладковском районе, сообщает администрация муниципалитета.

На территории началось сильное таянье снега, повысился уровень талых вод в населенных пунктах. Вода скапливается в кюветах и подходит к домовладениям в подполье, погреба.

Главы сельских поселений проводят мониторинг ситуации по подъему паводковых вод на территории сел. Обсуждая начало паводка, губернатор региона подчеркнул, что жителям частных домовладений, которые находятся на территориях, подпадающих в зону подтопления, затопления, нужно уже сейчас предпринимать меры, чтобы максимально снизить риски.

Людям напоминают о необходимости убирать и вывозить снег с собственных дворов, страховать дома, продумать действия по защите и спасению своего личного имущества, чтобы уменьшить последствия и ущерб от паводка, который, судя по предварительным прогнозам специалистов, неизбежен.

Если угроза подтопления домовладений неизбежна, необходимо немедленно сообщить в единую дежурно-диспетчерскую службу Сладковского муниципального района по телефонам 112, 23-9-51, 23-9-49.