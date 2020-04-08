Более семи тысяч кубометров снега вывезли с тюменских улиц за сутки

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Более семи тысяч кубометров снега вывезли за сутки с дорог Тюмени, сообщает администрация города.

По информации подрядных организаций, отвечающих за уборку снега, за ночь 8 апреля с улиц Тюмени было вывезено 2 тыс. 125 кубических метров снега. В первую очередь дорожники расчищают от снега магистральные улицы, путепроводы, спуски и подъемы. В первые часы снегопада техника осуществляет патрульное прометание. Это предотвращает образование снежных накатов. Ночью на уборке улично-дорожной сети было задействовано более 400 единиц техники.

Также ночью специалисты служб восстановили восемь автобусных павильонов, 34 дорожных знака, два светофора.

Итоги работы по устранению последствий непогоды были рассмотрены на селекторном совещании под руководством главы города Руслан Кухарук. Большинство проблемных вопросов устранялись службами оперативно и к утру были решены. Днем работы по расчистке дорог, тротуаров, удалению упавших веток продолжены. Сейчас внимание уделяется расчистке тротуаров, удалению снежных валов в районе пешеходных переходов и остановочных комплексов. Для уборки на улицы выведено более 500 человек.