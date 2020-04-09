Жителей Ишимского района приглашают на фотофлешмоб

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Фотофлешмоб "Герои и наследники Победы" проходит в Ларихинском сельском поселении Ишимского района с 1 апреля по 6 мая 2020 года.

Селян призывают вспомнить героев Великой Отечественной войны и сфотографироваться с ветераном или с портретом участника войны. Разместить фото нужно самостоятельно в альбоме в группе поселения в соцсети "Одноклассники".

Организаторы конкурса - местный Дом культуры и библиотека. Так здесь надеются не только напомнить о вкладе каждого отдельного жителя в общую Победу, но и собрать как можно больше фотоматериала о ветеранах и участниках войны из родного поселения.

Евгения Шевцова