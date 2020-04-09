Спектакль "Солдатская краюха" Тюменский театр кукол представит онлайн
Сказку-быль "Солдатская краюха" по мотивам повести Ильи Туричина "Крайний случай" Тюменский театр кукол представит в онлайн-театре 9 апреля, начало в 13 часов.
Как сообщает пресс-служба театра, спектакль посвящен всем, кто защитил страну от фашистских захватчиков.
"Мы рассказываем о простом русском солдате Иване, о его подвигах и о волшебной краюхе хлеба, которую дала своему сыну мать, собирая его на войну. Вся сила материнской любви, желание защитить сына от вражеской пули вложена в эту краюху. Не раз спасала она нашего героя и всегда оставалась свежей и теплой, будто только что из печи. Всем известно - без крепкого тыла нет сильной армии. Великая Отечественная война была выиграна не только солдатами, но всем народом нашей державы. Об этом необходимо помнить новым поколениям", - рассказали актеры.
Режиссер-постановщик спектакля – Наталья Явныч, художник-постановщик – Владимир Осколков.