Спектакль "Солдатская краюха" Тюменский театр кукол представит онлайн

| Фото: Тюменский театр кукол во ВКонтакте | Фото: Тюменский театр кукол во ВКонтакте

Сказку-быль "Солдатская краюха" по мотивам повести Ильи Туричина "Крайний случай" Тюменский театр кукол представит в онлайн-театре 9 апреля, начало в 13 часов.

Как сообщает пресс-служба театра, спектакль посвящен всем, кто защитил страну от фашистских захватчиков.

"Мы рассказываем о простом русском солдате Иване, о его подвигах и о волшебной краюхе хлеба, которую дала своему сыну мать, собирая его на войну. Вся сила материнской любви, желание защитить сына от вражеской пули вложена в эту краюху. Не раз спасала она нашего героя и всегда оставалась свежей и теплой, будто только что из печи. Всем известно - без крепкого тыла нет сильной армии. Великая Отечественная война была выиграна не только солдатами, но всем народом нашей державы. Об этом необходимо помнить новым поколениям", - рассказали актеры.

Режиссер-постановщик спектакля – Наталья Явныч, художник-постановщик – Владимир Осколков.