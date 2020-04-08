Флешмоб "Весенняя ПОДзарядка" прошел в Ялуторовске

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Флешмоб "Весенняя ПОДзарядка" прошел в Ялуторовске в рамках проведения Областной зарядки. Зарядка в День здоровья, 7 апреля, проходила массово в общедоступных местах Ялуторовска. В этот раз она прошла в режиме онлайн.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила заместитель директора Молодежного социально-делового центра Ялуторовска Татьяна Кехтер.

"Областной центр профилактики и реабилитации Тюмени выступил в свое время инициатором проведения Областной зарядки, идею подхватили все муниципалитеты области. 7 апреля в Тюмени и в районах проходили флешмобы. В 2019 году зарядка была посвящена Году театра. В этом году в связи с самоизоляцией мы пригласили жителей Ялуторовска сделать зарядку онлайн. Жители города прислали нам видео, как они дома с членами семьи делают утреннюю разминку. Все видео есть в нашей группе во ВКонтакте", - рассказала она.

Несмотря на то, что сейчас все 32 объединения, действующие на базе Молодежного центра Ялуторовска, работают дистанционно, у каждого кипит работа в соцсетях.

"Все молодежные объединения города имеют свою группу во ВКонтакте. Ежедневно руководители объединений выкладывают в группе тесты, викторины, творческие задания. К примеру, дворовый клуб "Меркурий" проводят видео-уроки по рисованию, аппликации. Дворовый клуб "Мечта" делают поделки в режиме онлайн. К нашим онлайн-занятиям присоединяются не только жители Ялуторовска, но и Заводоуковска, Тюмени, из северных городов тюменского региона", - говорит заместитель директора Молодежного социально-делового центра Татьяна Кехтер.

Анжела Лебедева