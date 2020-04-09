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В Тюменской области за год введут в эксплуатацию более полутора миллионов квадратных метров жилья

Экономика, 16:14 09 апреля 2020

"Тюмень - наш дом" | Фото: "Тюмень - наш дом"

1 млн 756 тыс. кв. м жилья планируют ввести в эксплуатацию в Тюменской области в 2020 году, сообщает главное управление строительства региона.

Поддерживать большие объемы позволят реализация жилищных программ, сокращение административных барьеров в строительстве и вовлечение в оборот новых земельных участков.

На реализацию жилищных программ в Тюменской области планируется направить 5,2 млрд рублей. В результате свои условия смогут улучшить 2,7 тыс. семей.

Напомним, что в 2019 году в Тюменской области ввели в эксплуатацию 1 млн 614 тыс. кв. м жилья. Традиционно больше всего новостроек зарегистрировано в Тюмени (1 млн 90 тыс. кв. м) и Тюменском районе (252 тыс. кв. м). 78 тыс. кв. м жилья построено за год в Тобольске, более 12 тыс. — в Ишиме и 17 тыс. кв. м — в Ялуторовске.

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# национальный проект Жилье и городская среда , строительство жилья

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