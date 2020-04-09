Медики помогают тюменкам выявлять рак груди на ранней стадии

| Фото: Социальный всеобуч "НЕТ! РАКУ ГРУДИ!" во "ВКонтакте" | Фото: Социальный всеобуч "НЕТ! РАКУ ГРУДИ!" во "ВКонтакте"

Скрининговая программа позволяет онкологам Тюменской области диагностировать рак молочной железы у женщин на ранних стадиях и применять органосохраняющие операции, сообщает пресс-служба Медицинского города.

77,5 % от всех впервые диагностированных случаев заболеваний раком молочной железы у жительниц региона в 2019 году выявлены на ранних стадиях, когда размер опухоли менее 5 мм и клинических проявлений патологий еще не наблюдается.

"В рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" мы планируем к 2024 году достигнуть выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях не менее 63,5 %. По итогам 2019 года этот показатель составляет 58,7 %", - рассказала главный внештатный специалист-онколог департамента здравоохранения Тюменской области Валерия Павлова.

Несмотря на то, что онкологические заболевания чаще всего диагностируются среди старшей группы населения, специалисты призывают всех женщин внимательнее относиться к своему здоровью, а мам – еще и к самочувствию своих дочерей. Онкологи рекомендуют каждой женщине научиться методике самообследования молочных желез и обращаться к врачу, если при пальпации обнаружится уплотнение, выделения из сосков, втянутость соска, покраснение кожи, неоправданное изменение формы груди или другие ощутимые изменения.