В Викуловской больнице освоят телемедицину

пресс-служба ПАО "Ростелеком" пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Новые возможности для развития телемедицины открылись в Викуловской районной больнице - объединенном филиале № 2 Областной больницы № 4 (Ишим).

Об этом сообщила заведующая филиалом Оксана Черепанова.

"Это направление, основанное на использовании компьютерных и телекоммуникационных технологий для обмена информацией между специалистами. Так повышается качество диагностики и лечения конкретных пациентов. Теперь мы дистанционно в режиме реального времени можем консультироваться с городскими врачами. Это особенно удобно для обслуживания удаленных от областного центра районов", - отметила она.

Напомним, пилотный проект по развитию телемедицины Тюменская область запустила одной из первых в стране. Технологией активно пользуются в городских поликлиниках, постепенно присоединяются районные больницы. Также услуга "Телемедицинская консультация" доступна для записи в мобильном приложении "Медицина72".

Евгения Шевцова