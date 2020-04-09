Более двухсот фильмов заявили на тюменский онлайн-кинофестиваль

| Фото: "Онлайн-кинофестиваль им. Квентина Карантино" во ВКонтакте | Фото: "Онлайн-кинофестиваль им. Квентина Карантино" во ВКонтакте

Более 200 фильмов заявлено на онлайн-кинофестиваль им. Квентина Карантино, который проводят тюменский Центр развития региональных медиа и кино "Медиаполис" и ВКонтакте.

"Проект позволит кинематографистам не только продвигать свои работы, но и послушать лекции заслуженных кинематографистов. Сейчас на фестиваль уже заявлено 223 фильма", – рассказал пресс-секретарь Центра развития региональных медиа и кино "Медиаполис" Денис Войт.

География участников обширна: тема онлайн-кинофестиваля вышла далеко за пределы Тюмени и России. "Карантино" объединил Лос-Анджелес (США), Хельсинки (Финляндия), Алматы (Казахстан), Момбаса (Кения), Витебск (Беларусь), Москву, Тюмень, Екатеринбург, Калининград, Санкт-Петербург, Мурманск, Уфу, Орел, Магнитогорск, Симферополь и еще 40 городов России.

С 9 по 12 апреля образовательные лекции проведут заслуженные кинематографисты России. После этого пройдут следующие этапы фестиваля: составление лонг-листа и трансляция фильмов из него в формате прямых трансляций в группе фестиваля во ВКонтакте; составление шорт-листа, голосование и подведение итогов.

Члены жюри фестиваля, которые составят шорт-лист: актриса театра и кино, продюсер, куратор программ на Russian Film Week in UK Юлия Хамитова (Москва), режиссер, оператор-постановщик Богдан Янсен (Лос-Анджелес), фестивальный агент EastWood Agency Ольга Баженова (Москва), киновед, лектор культурной платформы "Синхронизация" Ламара Карчава (Москва).

Выбор победителей пройдет в группе проекта во ВКонтакте. Их определят сами зрители путем голосования.

Организаторы подготовили для лучших призы, которые помогут продвинуть свои картины. Так, семь финалистов примут участие в "Антишколе кино" на внеконкурсной основе. 10 человек примут участие в фестивале фестивалей "Таврида-АРТ" в квартале "кино" на внеконкурсной основе. Каждый фильм может получить продвижение на платформе во ВКонтакте.