Партия евроконтейнеров для сбора ТБО поступила в Ялуторовск

| Фото: ТЭО | Фото: ТЭО

192 евроконтейнера для сбора ТБО поступила в Ялуторовск. До этого в городе применялся преимущественно мешочный способ сбора отходов, сообщает пресс-служба ТЭО.

Первые баки появятся на 101 контейнерной площадке. Перечень адресов был направлен в адрес регионального оператора администрацией муниципального образования. В список попали те площадки, которые уже сейчас можно обслуживать и имеется возможность подъезда к точке сбора ТКО.

Новые современные евроконтейнеры отличаются вместительностью, легкостью, прочностью, стойкостью к перепадам температур и влаге, эстетичным внешним видом. Ялуторовчане давно ждали перехода на новую систему обращения с отходами. Возможность выбросить пакет с мусором в любое удобное для себя время, не дожидаясь мусоровоза, у большинства жителей города появилась впервые. Многим жильцам многоквартирных домов приходилось годами в определенный день и час, что называется, всем домом выбрасывать свои отходы в приехавший мусоровоз.

"Запуску новой системы обращения с отходами в Ялуторовске предшествовала большая межведомственная работа. И сегодня, когда регоператор получил "зеленый свет" от всех участников процесса, мы оперативно приступили к оборудованию площадок. Обслуживание введенных в эксплуатацию мест сбора ТКО начнется сразу – мусоровозы прибудут впервые на площадки уже завтра. При этом управляющим организациям и органу местного самоуправления предстоит содержать прилегающие территории в надлежащем виде, своевременно расчищать проезды и подъезды к площадкам", – сообщила первый заместитель руководителя ООО "ТЭО" Светлана Петренко.

Региональный оператор напоминает, что по всем вопросам, связанным с вывозом мусора, и для консультации, граждане могут обращаться на горячую линию "Тюменского экологического объединения" 8-800-250-73-26, для уточнения информации по договору – на горячую линию ЭК "Восток" 8-800-250-60-06, а если есть вопросы к содержанию или обустройству контейнерной площадки – в свою управляющую компанию или муниципальный орган власти.