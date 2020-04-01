Сергей Полунин выступит в LIVE трансляции зала "Зарядье"

| Фото: Московский концертный зал "Зарядье" | Фото: Московский концертный зал "Зарядье"

Сергей Полунин со спектаклем SACRÉ выступит в LIVE трансляции зала "Зарядье" 10 апреля, начало в 19 часов, сообщает Московский концертный зал "Зарядье".

Известный танцовщик выйдет на сцену "Зарядья" уже в шестой раз.

SACRÉ – спектакль, созданный специально для Полунина хореографом Юко Оиши. В основе проекта – балет Стравинского "Весна священная". Постановка посвящена истории Вацлава Нижинского. В феврале 2019 года в зале "Зарядье" с аншлагом состоялась российская премьера этого проекта: два дня балет SACRÉ собирал полный зал

"Мы благодарны Сергею за его желание поддержать наших зрителей и всех людей, которые сейчас находятся в самоизоляции дома, за решение приехать и станцевать перед пустым залом, но зная, что миллионы людей будут смотреть спектакль через экраны своих компьютеров и телефонов, – говорит гендиректор зала "Зарядье" Ольга Жукова. – Важно, что в наше непростое время большие артисты и музыканты своим искусством помогают людям не упасть духом".

Спектакль будет доступен: на официальном сайте зала, на странице во ВКонтакте, на странице Fb, на youtube-канале, в Инстаграм.