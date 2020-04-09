Водоканал: потребление воды в режиме самоизоляции не увеличилось
В среднем 170 тыс. кубометров составляет суточное потребление воды в Тюмени. Вопреки ожиданиям, в "ТюменьВодоканале" не отметили повышенного расхода после введения режима самоизоляции. Об этом сообщил начальник цеха сооружений по водоподготовке Метелевской водоочистной станции Дмитрий Черкашин 9 апреля.
"Потребление в сутки составляет около 170 тыс. кубометров воды, это данные по двум водозаборам - Метелевскому и Велижанскому. Мы работаем в штатном режиме, готовимся к паводку. Единственное, в связи с этим увеличили кратность отбора проб в семь раз по некоторым показателям для более тщательного контроля работы сооружений и качества воды", - рассказал он.
По словам представителей компании, учитывая события последних недель, работников обеспечили масками и дезинфицирующими средствами, увеличили частоту уборки помещений, проводят ежедневную обработку передвижных ремонтных мастерских всего транспорта "Тюмень Водоканала".
"Мы перешли на дистанционный режим работы с абонентами, перевели на удаленную работу часть сотрудников офиса, совещания проходят в режиме видеоконференции. Количество бригад на выезде не сокращаем", - уточнила руководитель пресс-службы "Тюмень Водоканала" Ирина Айданова.
Так, сегодня одна из бригад проводила плановый ремонт водоразборной колонки по ул. Колхозной, обеспечивающей водой ближайшие дома частного сектора. Работа заняла около десяти минут и не требовала отключения воды.
"В этот период наш цех - около 16 бригад - не приостанавливает работу. Все поступающие от диспетчера заявки видим дистанционно, в программе "Астра". Материалом для работы обеспечены, - рассказал мастер цеха эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций Евгений Кричковский. - Сейчас каждое утро начинается с санобработки передвижной ремонтной машины, бригада получает целевой инструктаж и после этого выезжает на работу. Все сотрудники имеют средства индивидуальной защиты, у нас с этим строго".
Ситуация с распространением в стране коронавируса внесла некоторые коррективы в планы предприятия: пришлось приостановить строительно-монтажные работы в цехе механического обезвоживания осадка. Новое оборудование блока механической очистки сточных вод было успешно запущено. Установка новых перфорированных решеток позволит эффективнее задерживать отходы, отмечают специалисты компании.
"Оборудование позволяет максимально эффективно извлекать из сточных вод крупный бытовой мусор. Старые решетки - грабельные и ступенчатые - не задерживают, например, салфетки и ушные палочки, а новое оборудование с ними справляется", - уточнил начальник цеха очистки сточных вод Евгений Пугачев.
По данным предприятия, после реконструкции цеха его мощность увеличится с 220 тыс. до 260 тыс. кубометров сточных вод в сутки.
Татьяна Ковалева