Водоканал: потребление воды в режиме самоизоляции не увеличилось

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В среднем 170 тыс. кубометров составляет суточное потребление воды в Тюмени. Вопреки ожиданиям, в "ТюменьВодоканале" не отметили повышенного расхода после введения режима самоизоляции. Об этом сообщил начальник цеха сооружений по водоподготовке Метелевской водоочистной станции Дмитрий Черкашин 9 апреля.

"Потребление в сутки составляет около 170 тыс. кубометров воды, это данные по двум водозаборам - Метелевскому и Велижанскому. Мы работаем в штатном режиме, готовимся к паводку. Единственное, в связи с этим увеличили кратность отбора проб в семь раз по некоторым показателям для более тщательного контроля работы сооружений и качества воды", - рассказал он.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По словам представителей компании, учитывая события последних недель, работников обеспечили масками и дезинфицирующими средствами, увеличили частоту уборки помещений, проводят ежедневную обработку передвижных ремонтных мастерских всего транспорта "Тюмень Водоканала".

"Мы перешли на дистанционный режим работы с абонентами, перевели на удаленную работу часть сотрудников офиса, совещания проходят в режиме видеоконференции. Количество бригад на выезде не сокращаем", - уточнила руководитель пресс-службы "Тюмень Водоканала" Ирина Айданова.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Так, сегодня одна из бригад проводила плановый ремонт водоразборной колонки по ул. Колхозной, обеспечивающей водой ближайшие дома частного сектора. Работа заняла около десяти минут и не требовала отключения воды.

"В этот период наш цех - около 16 бригад - не приостанавливает работу. Все поступающие от диспетчера заявки видим дистанционно, в программе "Астра". Материалом для работы обеспечены, - рассказал мастер цеха эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций Евгений Кричковский. - Сейчас каждое утро начинается с санобработки передвижной ремонтной машины, бригада получает целевой инструктаж и после этого выезжает на работу. Все сотрудники имеют средства индивидуальной защиты, у нас с этим строго".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ситуация с распространением в стране коронавируса внесла некоторые коррективы в планы предприятия: пришлось приостановить строительно-монтажные работы в цехе механического обезвоживания осадка. Новое оборудование блока механической очистки сточных вод было успешно запущено. Установка новых перфорированных решеток позволит эффективнее задерживать отходы, отмечают специалисты компании.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Оборудование позволяет максимально эффективно извлекать из сточных вод крупный бытовой мусор. Старые решетки - грабельные и ступенчатые - не задерживают, например, салфетки и ушные палочки, а новое оборудование с ними справляется", - уточнил начальник цеха очистки сточных вод Евгений Пугачев.

По данным предприятия, после реконструкции цеха его мощность увеличится с 220 тыс. до 260 тыс. кубометров сточных вод в сутки.

Татьяна Ковалева