Тюменских волонтеров приглашают в школу социального лидерства "Наследники"

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Тюменцы в возрасте от 15 до 27 лет, желающие развиваться в сфере культуры, маркетинга, медиа, могут стать участниками школы социального лидерства "Наследники". Она будет работать в режиме онлайн 24 и 25 апреля, сообщает областной департамент культуры.

Молодые люди научатся с нуля разрабатывать собственные проекты и получат возможность воплотить их в жизнь. Участники получат знания от практикующих экспертов, реальный опыт создания ценных проектов и возможность стать координатором одного из направлений волонтерского корпуса "Наследники". Лучший проект получит финансирование на реализацию.

"Школа социального лидерства "Наследники" - это отличная возможность для волонтеров культуры, проявляющих интерес к созданию ярких событий в нашем городе, прокачать свои лидерские качества и научиться работать с крупными проектами", — рассказал директор исторического парка "Россия – Моя история" и руководитель Тюменского регионального опорного центра "Волонтеры культуры" Павел Шафорост.

Программа обучения включает в себя два интенсивных образовательных дня в онлайне. В программе заявлены не только лекции, но и практические занятия по отработке навыков менеджмента культурных проектов, маркетинга, создания уникального контента, работы с партнерами и целевой аудиторией.

Наставники курса — топ-эксперты с опытом работы в крупнейших компаниях и коммуникационных агентствах, таких как "Добро Mail.ru", ВДНХ, фонд по борьбе с инсультом "ОРБИ", "Пушкинский.Youth".

"Мы собираем на одной площадке молодых амбициозных людей и профессионалов, которые готовы делиться практическим опытом, поэтому все курсы и лекции в первую очередь нацелены на решение конкретных практических задач. Школа социального лидерства станет отличной возможностью проявить свой талант и создать собственный проект", — сообщила куратор школы социального лидерства "Наследники" Елизавета Миляева.

Для поступления в школу "Наследники" необходимо до 20 апреля подать заявку на сайте. Участие в проекте бесплатное.