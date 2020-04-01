Россгострах принимает заявления на удаленке

| Фото: Росгосстрах во ВКонтакте | Фото: Росгосстрах во ВКонтакте

Росгосстрах с 7 апреля организует прием заявлений о страховом случае через сеть точек удаленного урегулирования и услугу мобильного приема документов. Как сообщает пресс-служба компании, сегодня клиенты дистанционно могут обращаться и за возмещением после страхового случая. Для обеспечения клиентов-автомобилистов полноценной качественной страховой защитой и на время вынужденных каникул.

"Несмотря на распространяющийся по стране коронавирус, "Росгосстрах" продолжает предоставлять жителям Тюменской области доступные и надежные услуги страховой защиты их благополучия", — заявил директор филиала "Росгосстраха" в Тюменской области Андрей Жуланов, напомнив, что все основные розничные страховые продукты компании можно приобрести онлайн на сайте www.RGS.ru.

На случай ужесточения ограничительных мер, а также в регионах с жесткими карантинными условиями, где невозможна работа партнерских точек, будет введена процедура дистанционного предоставления заявлений через электронную почту или по специальной ссылке, высылаемой клиенту после регистрации убытка в Едином контакт-центре компании. Эти процедуры предусматривают возможность проведения самостоятельного осмотра повреждений клиентом, их фиксации и прикрепления документов в электронном виде. При этом, застрахованному будет либо выдано направление на ремонт, по которому он может быть принят на СТОА после снятия карантинных ограничений. Либо по согласованию со страховщиком проведена выплата страхового возмещения в денежной форме.

По страховым событиям в немоторных видах — таких, например, как страхование от несчастного случая, страхование имущества физлиц, страхование путешественников — основным каналом подачи обращения становится электронная почта. Клиент может самостоятельно провести осмотр, зафиксировать повреждения и направить весь пакет необходимых документов в электронном виде на адрес EDO@rgs.ru. Соответствующие инструкции, памятки и шаблоны заявлений как для страхователей —- физических лиц, так и для корпоративных клиентов размещены на официальном сайте компании www.RGS.ru.

На территории Российской Федерации действуют более 1500 офисов и представительств компании, 300 центров и пунктов урегулирования убытков. В компании работает около 50 тыс. сотрудников и страховых агентов.