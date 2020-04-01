Участники проекта "Квартирная весна" встретятся со Стасом Море в онлайн

| Фото: Областного фестиваля «Студенческая весна» | Фото: Областного фестиваля «Студенческая весна»

Творческие студенты вместе с финалистом конкурса "Новая волна 2017" Стасом Море приглашают всех желающих на первый в области онлайн-квартирник в приложении Zoom 11 апреля, начало в 19 часов, сообщает пресс-служба Областного фестиваля "Студенческая весна".

Гости и участники трансляции споют караоке, покажут музыкальные номера и пообщаются друг с другом. Ссылка на конференцию появится в день проведения квартирника до 12 часов в группе областного фестиваля "Студенческая весна" Вконтакте. Присоединиться к мероприятию и исполнить свои номера сможет любой желающий.

Чтобы выступить с сольным или групповым номером, нужно написать сообщение в группу фестиваля. Ограничений по возрасту, месту проживания участников и хронометражу номера нет. Если у зрителей появится желание исполнить песню, стихотворение или другой музыкальный номер во время трансляции, об этом можно будет сообщить организаторам в режиме реального времени.

"Квартирник уже стал доброй традицией тюменской Студвесны. Мы будем проводить его уже в седьмой раз, но первый раз в новом, необычном для нас формате. Надеюсь на теплую и добрую атмосферу, которая всегда царит на этом мероприятии в оффлайне! Сейчас самое время объединяться и дарить друг другу тёплое творчество", — отметила исполнительный директор XXV Областного фестиваля "Студенческая весна" в Тюмени Анастасия Егорова.

Мероприятие проходит в рамках онлайн-проекта "Квартирная весна", который стартовал 23 марта и продлится до 15 апреля. Его запустили организаторы областного юбилейного фестиваля "Студенческая весна", чтобы творческая молодежь могла реализовать себя во время режима повышенной готовности и самоизоляции. Участники конкурса делятся своим творчеством в социальных сетях под хэштегами #квартирнаявесна и #СтудвеснаONLINE.

Также в группе проекта Вконтакте в 11 часов по вторникам и четвергам проходят онлайн-зарядки, к которым может присоединиться любой желающий.

Добавим, Стас Море — российский певец, финалист международного конкурсы молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2017". Артист должен был стать гостем на юбилейном тюменском фестивале "Студенческая весна". Но в связи с введением режима повышенной готовности, он встретится с участниками в онлайн-формате.