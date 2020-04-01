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Вебинар по курсу "Цифровые компетенции" пройдет для все жителей Тюменской области

Общество, 10:47 10 апреля 2020

admtyumen.ru

Вебинар по курсу "Цифровые компетенции" для всех жителей Тюменской области начнется 10 апреля в 14 часов, сообщают организаторы.

Это первый курс программы "Расширяя горизонты" в онлайн–формате.

"Курс "Цифровые компетенции" запускается в регионе впервые. Это следующая ступень обучения граждан после освоения базовых навыков работы с компьютером и сетью интернет. В рамках курса можно будет усовершенствовать навыки поиска информации в интернете, выбрать оптимальный способ хранения информации и научится создавать различные онлайн-опросники, использовать конструкторы онлайн - форм. Кроме того, преподаватель курса расскажет, как правильно формировать заявления в электронном виде на получение государственных и муниципальных услуг", - рассказали в департаменте информатизации Тюменской области.

Зарегистрироваться на курс можно по ссылке.

Напомним, в Тюменской области национальный проект "Цифровая экономика" реализуется по нескольким направлениям, одно из которых - "Кадры для цифровой экономики". В рамках него ведется большая работа по подготовке ИТ-кадров. Главным исполнителем проекта является департамент информатизации Тюменской области.

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# вебинар , Интернет , цифровые компетенции

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