Для жителей деревни Плеханово построен новый водовод

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Новый водовод получили жители деревни Плеханово. 4,6 тыс. метров современного полиэтиленового трубопровода связали частный сектор с магистральными артериями города, сообщает "Росводоканал Тюмень".

Кроме прокладки сетей диаметром 160 и 110 мм, для обеспечения необходимого давления в системе водоснабжения сооружена насосная станция, выполнен монтаж 64 водопроводных колодцев и пожарных гидрантов.

В части деревни Плеханова уже был проложен водовод. Теперь к центральному водоснабжению смогут подключиться жители улиц Кооперативная, Плехановская, Боровая, Секисова, Ковалева, а также Железнодорожного и Кузнечного переулков.

"Строительство водоводов в районах города, где еще нет центрального водоснабжения, является одним из приоритетных направлений деятельности нашего предприятия. В ближайшие два года планируется построить в так называемых безводных районах более 67 километров сетей водоснабжения", - рассказал директор по капитальному строительству "Росводоканал Тюмень" Артур Багаутдинов.