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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменские медики получили награды за борьбу с коронавирусом

Общество, 17:36 10 апреля 2020

Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия" | Фото: Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия"

Врач-инфекционист Ольга Зонова, главная медсестра Марина Устюжанцева, старшая медсестра Оксана Барановская отмечены благодарственными письмами Тюменской областной думы за самоотверженный труд по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Тюменского отделения партии "Единая Россия".

Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов отметил, что регион в числе первых в стране столкнулся с коронавирусной инфекцией и тюменские врачи зарекомендовали себя высококлассными специалистами.

Первый заместитель председателя облдумы, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов сообщил, что члены фракции решили поддержать медицинских работников наградами облдумы, которые при выходе на пенсию дают льготы по оплате жилья, коммунальных услуг, проезда на транспорте и другие.

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# коронавирус , медики , награждение , профилактика , Тюменская областная дума

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