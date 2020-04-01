Владимир Путин поздравил тобольский музей-заповедник с юбилеем

| Фото: Тобольский музей-заповедник | Фото: Тобольский музей-заповедник

Владимир Путин поздравил коллектив Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника со 150-летием со дня основания.

Текст телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля.

"У истоков создания музея стояли талантливые, неравнодушные, увлеченные люди, неутомимые подвижники, искренне любящие родной край, его историю и уникальную, самобытную культуру. Они многое сделали для развития музейной жизни в Сибири, внесли значимый вклад в дело общественного просвещения", — отмечается в поздравлении.

Президент отметил, что нынешний коллектив бережет традиции предшественников, высоко держит профессиональную планку, неизменно радует гостей содержательной экспозицией, реализует интересные творческие, информационные проекты.

Владимир Путин пожелал тобольским музейщикам успехов и всего наилучшего.

Старейший в Сибири Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник отметит свое 150-летие 21 апреля. За годы деятельности музей зарекомендовал себя как научно-исследовательское, просветительское учреждение. В его стенах хранится более 400 тыс. предметов музейного фонда страны.