"Транснефть-Сибирь" приступила к весеннему геомониторингу объектов МН Заполярье – Пурпе

| Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

К проведению весеннего цикла геотехнического мониторинга объектов магистрального нефтепровода (МН) Заполярье – Пурпе приступило АО "Транснефть – Сибирь".

Трасса нефтепровода пересекает участки многолетних мерзлых грунтов, на них развиваются опасные геологические процессы, связанные с оттаиванием, размывом и смещением. Для мониторинга данных процессов, влияющих на безопасную эксплуатацию МН, разработана специальная система. Она включает техническую диагностику нефтепровода, анализ его пространственного положения и параметров, характеризующих гидрогеологические условия прокладки трубы.

Система геотехнического мониторинга предусматривает непрерывный автоматический сбор данных и периодический контроль параметров. Два раза в год специалисты измеряют температуру многолетних мерзлых грунтов с использованием термометрических скважин, проводят внутритрубную диагностику определения пространственного положения нефтепровода, контроль планово-высотного положения объектов линейной части и НПС.

Данные меры позволяют повысить точность определения пространственного положения трубопровода, проводить калибровку расчетных моделей по натурным данным и, соответственно, снижать риски возникновения деформаций трубопровода. Ведется обследование трассы с летательных аппаратов с применением инновационной технологии воздушного лазерного сканирования и цифровой аэрофотосъемки сверхвысокого разрешения.

В сравнении с аналогичными традиционными методами эффективность использования такой системы мониторинга позволяет добиться снижения операционных затрат более чем в четыре раза.

Результаты измерений и обследований заносятся в информационную базу данных, где систематизируются. Полученные сведения являются основой для проведения комплексного анализа текущего технического состояния объектов нефтепровода и формирования прогноза его изменения при планируемых условиях эксплуатации.

Цель работ – обеспечение безопасной эксплуатации магистрального нефтепровода Заполярье – Пурпе в соответствии с требованиями промышленной и экологической безопасности АО "Транснефть–Сибирь".