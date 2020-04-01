Следить за порядком на улицах Викулово помогает народная дружина

| Фото: 7x7-journal.ru | Фото: 7x7-journal.ru

Добровольная народная дружина помогает вести разъяснительную работу с жителями Викулово на тему важности мер по снижению риска распространения коронавируса.

Всего в дружину входят 12 человек, один временно отстранен от работы, так как входит в группу риска - старше 65 лет. Дружинники выходят на улицы дважды в день: с 12 до 14 часов и с 21 часа 30 минут до 23 часов 30 минут. Главная задача - не наказать нарушающих режим самоизоляции, а предупредить и объяснить.

"Если в начале режима повышенной готовности было немало гуляющих по улицам, то сейчас это уже одиночные случаи, в основном, работающие граждане, которые идут на обед или обратно. Вечером патрулируем традиционные места сбора молодежи", - рассказала командир добровольной народной дружины Дарья Ломакина.

Напомним, режим повышенной готовности продлен до 30 апреля. Жителям региона рекомендовано в эти дни оставаться дома.

Евгения Шевцова