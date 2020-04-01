Тюменцев приглашают принять участие в первой в мире онлайн-постановке спектакля

| Фото: Молодежный театр "АНГАЖЕМЕНТ" им. В.С. Загоруйко | Фото: Молодежный театр "АНГАЖЕМЕНТ" им. В.С. Загоруйко

Масштабный онлайн-проект начинает Молодежный театр "Ангажемент", итогом которого станет спектакль "Остров сокровищ". В нем активными участниками станут зрители, сообщает пресс-служба театра.

Первый этап – online-кастинг актеров – начнется 11 апреля. В официальной группе театра Вконтаке будут появляться видео самопроб артистов и голосование. У людей есть возможность в течение суток проголосовать за самого подходящего на роль актера. Таким же способом тюменцы смогут выбирать эскизы костюмов, декораций и музыку.

После завершения кастинга начнутся online-репетиции, а сам спектакль люди увидят через 30 дней после завершения режима самоизоляции.

Проект можно поддержать финансово на сайте и страницах в социальных сетях театра и приобрести билет на спектакль с открытой датой. Все вырученные средства пойдут на изготовление костюмов и декораций к спектаклю. Всем поддержавшим гарантировано приглашение на закрытый показ спектакля.

Вопросы можно задать администратору Анастасии Олейник по телефону 8-909-183-18-13 или по электронной почте mail@angagement.info