Тюменский педагог-психолог дала советы родителям по организации дистанционного обучения

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Во время дистанционного обучения важно соблюдать режим дня и давать подросткам отдыхать. Как наладить процесс и какие правила необходимо соблюдать, рассказала школьный педагог-психолог Валентина Иволгина.

Во-первых, нужно дать понять ученику, что это то же самое обучение, просто знания он какое-то время будет получать не в стенах школы, а дома, посредством изучения учебников, просмотра лекций и выполнения заданий учителя.

Второй пункт - необходимо установить привычный ребенку режим дня. Он должен высыпаться, полноценно питаться и выполнять задания в то время, в которое проходила его учеба, будь то первая или вторая смена. Между изучением предметов не забывайте устраивать небольшие переменки и перерыв на обед. Смена режима может привести к снижению ответственности, стрессу и раздражительности подростка.

Сделайте так, чтоб ребенок занимался в комфортной обстановке, когда все принадлежности для учебы под рукой, проверьте, чтобы школьника не отвлекал идущий фоном телевизор, включенная музыка, домашние питомцы или младшие братья и сестры. Во время учебы нужно быть сконцентрированным только на выполнении заданий.

"Отлично работает и прием проговаривания плана дня. Например, вы предупреждаете школьника, что с 10 до 12 часов он занимается уроками, потом может отдохнуть около часа-полутора и доделать то, что не успел. Только после этого вы разрешите ему посмотреть фильм, порисовать или поиграть в гаджет. Так ребенок будет понимать последовательность действий и четко ей следовать, не перепрыгивая с одного дела на другое", - поясняет педагог-психолог.

Не нужно ругать учеников за плохие отметки или неудачно выполненную работа. Ведь это не показ знаний, а процесс обучения, который предполагает и непонимание, и ошибки. Главное – вовремя разъяснить ребенку то, что он недопонял. Потому просите от учителей обратную связь и пытайтесь помочь школьнику, которому и так сложно приспособиться к новым условиям дистанционного обучения, сообщает "Мегатюмень".