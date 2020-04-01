Уехавшие студенты ТюмГУ не платят за общежитие

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменский госуниверситет оценил ситуацию после введения дистанционного обучения, когда часть проживающих в общежитиях студентов разъехалась по домам. На данный момент в кампусах ТюмГУ осталось 842 студента из 2 тыс. 75. В основном все они – иностранные граждане, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Еще до выхода рекомендаций мы приостановили начисление услуг тем, кто уехал, – рассказала финансовый директор ТюмГУ Ирина Жукова. – Мы готовы возвращать средства по заявлению студентов. Тем, кто не требует возврата, переносим сумму оплаты на следующий месяц".

Возврат средств осуществляется по заявлению в течение десяти рабочих дней с момента поступления заявления. Оно может быть направлено на электронную почту 12222@utmn.ru или письмом по адресу: 625003, Тюмень, ул. Володарского, 6, либо путем личного обращения в сервисный центр (ул. Семакова, д. 10, каб. 1, 2, время работы: 9.00–12.30).

Перенос платы на последующий период будет осуществляться по возвращении обучающихся в общежития по реестру, подтверждающему период фактического отсутствия. Для включения в реестр студенту необходимо будет обратиться к заведующему общежитием.