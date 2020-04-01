В Роскачестве обновили рейтинг смартфонов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

18 новых смартфонов семи брендов протестировали в Роскачестве, сообщается на сайте ведомства. Первое место занимает Galaxy S10+ (128GB), который потеснил iPhone 11. В первой десятке – сразу 8 смартфонов Samsung.

Изменилась сама программа исследования. Новый важный параметр теста – конфиденциальность и безопасность личных данных, отмечает Роскачество. Программа испытаний разработана и реализуется Роскачеством совместно с международными институтами потребительских испытаний и исследований качества товаров.

В новой программе испытаний больше значимости придавалось параметрам конфиденциальности и безопасности, автономности работы, связи и прочности устройств, а меньше – производительности, дисплею и звонкам.

Среди новых протестированных смартфонов очень большой разброс цен: от 7 тыс. 990 рублей за Alcatel 1S (2020) до 112 тыс. рублей за Samsung Galaxy Z Flip. В первой десятке – два новых флагманских смартфона от Samsung, при этом самая компактная по размерам и самая дешевая по цене модель S20 опередила Galaxy S20 Ultra 5G и Galaxy S20+, набрав 3,881 балла.

Защита данных

Ранее параметры безопасности и конфиденциальности данных пользователя смартфона входили в программу испытаний, но на общий рейтинг модели они не влияли. После проведения фокус-групп и опросов потребителей было выявлено, что владельцам смартфонов важна безопасность их персональных данных.

Эксперты поставили под сомнение защиту основного аккаунта 17 новых смартфонов, то есть всех, кроме Huawei Mate 30 Pro. Пароль к ним злоумышленник сможет подобрать посредством брутфорса ­– метода полного перебора пароля по заданным критериям.

Также эксперты назвали сразу 11 новых моделей, чьи требования к создаваемым паролям аккаунта смартфона оценивались как слабые: Xiaomi Mi Note 10, Oppo A5 2020, Huawei Mate 30 Pro, Huawei P30 Lite, Xiaomi Redmi 8 32 GB, Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A71, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+, Samsung Galaxy S20 Ultra, Huawei Y6.

Самые высокие баллы по параметру защищенности данных набрали Xiaomi Mi Note 10 Pro, Huawei Mate 30 Pro и все новые флагманы Samsung Galaxy S20.

Заряд батареи

Опрос Роскачества показал, что для каждого четвертого пользователя это самый важный фактор при выборе смартфона. В новом исследовании этот параметр стал в два раза важнее при определении общего рейтинга. Производители делали свои гаджеты все мощнее и функциональнее, тогда как емкость аккумулятора не увеличивалась. Владелец оставался с мощным устройством с шести- или восьмиядерным процессором, большим объемом памяти, операционной системой последней версии, но воспользоваться этими мощностями он мог лишь несколько часов без подзарядки.

Разброс показателей автономности среди новых моделей оказался почти в 30 часов. Oppo A5 2020 работает без подзарядки 44 часа, а Xiaomi Redmi 8 – 42 часа. Модель Oppo A5 2020 еще и обладает полезной функцией: от этого смартфона можно заряжать другие девайсы. Аутсайдерами же стали сразу две модели: Huawei P30 Lite во время тестов продержался 22 часа, а Samsung Galaxy Z Flip – 16 с половиной часов.

Прочность

Еще одной важной тенденцией стала недостаточная прочность мобильных устройств. Пользователи в ходе работы фокус-групп выразили озабоченность тем, что их девайсы часто повреждаются даже при незначительных нагрузках или ударе. Смартфоны становятся мощнее и дороже, однако остаются весьма хрупкими устройствами.

Самыми прочными устройствами стали Samsung A90, Huawei Mate 30 Pro и Samsung Galaxy S20. Даже после 100 падений с высоты 80 см на этих гаджетах было лишь несколько царапин на корпусе. Смартфону Samsung A90 нужно просохнуть, чтобы после дождя восстановилась функция звонка. Huawei Mate 30 Pro и Samsung Galaxy S20 на отлично справились с тестом с имитацией дождя. Кроме того, у них есть степень защиты IPX7. Оба смартфона опускали на глубину два метра на полчаса, и после этого теста они продолжили работать без всяких проблем, защитив свою степень IPX7.