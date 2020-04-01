Девять случаев заражения коронавирусом выявили в Тюменской области за сутки

| Фото: Минздрав РФ | Фото: Минздрав РФ

Девять случаев заболеваний коронавирусной инфекцией выявлено в Тюменской области за минувшие сутки. Всего, по данным на 12 апреля, в России зарегистрировано 2 тыс. 186 новых случаев коронавируса в 52 регионах, сообщает оперативный штаб Москвы.

За сутки по России полностью выздоровели 246 человек, зафиксировано 24 летальных исхода.

1 тыс. 306 случаев выявлено в Москве, 278 – в Московской области, 69 – в Санкт-Петербурге, –

61 – в Мурманской области, 42 - Нижегородской области, 31 – в Краснодарском крае, 25 – в Красноярском крае, по 23 – во Владимирской области и Республике Мордовии, 19 – в Башкортостане, по 18 – в Брянской и Ивановской областях, 17 – в Чеченской Республике, 16 – в

Рязанской области, по 15 – в Тамбовской области и Пермском крае, по 14 – в Ярославской и Ростовской областях, по 12 – в Воронежской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Бурятии, по 11 – в Чувашской Республике и Амурской области, по 8 – в Ставропольском крае, Астраханской и Ульяновской областях, по 7 – в Саратовской области, республиках Северная Осетия и Марий Эл, по 5 – в Белгородской, Липецкой, Калининградской, Ленинградской, Волгоградской, Иркутской областях и Кабардино-Балкарской Республике, по 4 – в Свердловской области и Забайкальском крае, по 3 – в Костромской, Тульской, Вологодской, Самарской областях и Республике Саха, по 2 – в Карачаево-Черкесской Удмуртской республиках, Омской области и Крыму, по 1 – Курской, Кировской, Курганской областях и Приморском крае.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 15 тыс. 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 130 летальных исходов, выздоровело 1 тыс. 291 человек.