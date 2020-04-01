Трое юргинцев обратились за помощью после укуса клеща

| Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области | Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области

Три случая обращения за медицинской помощью из-за укусов клещей зафиксировано в Юргинском районе, сообщает информационно-издательский центр "Призыв".

По данным районной больницы, обратились жители Юргинского, Бушуево и Лесного.

Работники здравоохранения напоминают, во время благоустройства дворов и приведения в порядок садово-огороднических участков необходимо соблюдать меры профилактики. Надевать одежду с длинными рукавами, которая не позволит клещам забраться под воротник или манжеты. Заправляют рубашку в брюки, концы брюк - в носки и сапоги. Голову и шею закрывают косынкой, капюшоном. Для защиты также используют репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду. Одежду и тело нужно периодически осматривать.

По данным областной инфекционной больницы, ежегодно с присасыванием клеща за помощью обращаются около 4 тыс. 500 человек.