  • 12 апреля 202012.04.2020воскресенье
  • USD77,7325
    EUR85,7389
  • В Тюмени 6..8 С 4 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Трое юргинцев обратились за помощью после укуса клеща

Общество, 18:04 12 апреля 2020

управление Роспотребнадзора по Тюменской области | Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области

Три случая обращения за медицинской помощью из-за укусов клещей зафиксировано в Юргинском районе, сообщает информационно-издательский центр "Призыв".

По данным районной больницы, обратились жители Юргинского, Бушуево и Лесного.

Работники здравоохранения напоминают, во время благоустройства дворов и приведения в порядок садово-огороднических участков необходимо соблюдать меры профилактики. Надевать одежду с длинными рукавами, которая не позволит клещам забраться под воротник или манжеты. Заправляют рубашку в брюки, концы брюк - в носки и сапоги. Голову и шею закрывают косынкой, капюшоном. Для защиты также используют репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду. Одежду и тело нужно периодически осматривать.

По данным областной инфекционной больницы, ежегодно с присасыванием клеща за помощью обращаются около 4 тыс. 500 человек.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# клещи , профилактика

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:04 12.04.2020Трое юргинцев обратились за помощью после укуса клеща
17:42 12.04.2020Трансляция Пасхальных богослужений пройдет на нескольких каналах
16:59 12.04.2020Волонтеры-поисковики активно применяют короткие прозвоны
16:09 12.04.2020Флешмоб ко Дню космонавтики организовали тюменские росгвардейцы