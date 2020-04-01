Защита проектов конкурса "ЦЕХ" пройдет в онлайн-формате

| Фото: пресс-служба молодежного театрального центра «Космос» | Фото: пресс-служба молодежного театрального центра «Космос»

60 заявок поступило на первую волну конкурса проектов "ЦЕХ". Защиты пройдут с 14 по 17 апреля в онлайн-формате, сообщает пресс-служба молодежного театрального центра "Космос".

Среди проектов - детские, хореографические, театральные и хип-хоп фестивали. Заявлены мастер-классы, лекции, лаборатории различных форматов и направлений. Есть идеи мобильного приложения "Тюмень театральная" и первого в Тюмени журнала о театре и литературе "Реквизит".

Какие реализуются в Тюмени до конца 2020 года, решит экспертная комиссия. В нее войдут режиссер, продюсер, концертмейкер, драматург Артем Томилов, театровед, заместитель руководителя центра "Космос" по творческой работе Александрина Шаклеева, директор медиацентра молодежной политики Александра Оверченко, руководитель креативных проектов и программный директор мультицентра "Контора пароходства" Мария Копытова и Юлия Саначина.

"Увеличилось не только общее количество заявок, но и их география: есть проект из поселка Пурпе, две заявки из Санкт-Петербурга на реализацию проектов в Тюмени", – поделилась заместитель руководителя центра "Космос" по творческой работе Александрина Шаклеева.

Стать зрителем защиты проектов сможет каждый. Трансляции пройдут 14–17 апреля на youtube-канале "Космоса". Подробнее о конкурсе в группе театрального центра в социальной сети ВКонтакте или на сайте театркосмос.рф.