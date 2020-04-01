Родители тюменского подростка заплатят сто восемьдесят тысяч пострадавшему школьнику

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180 тыс. рублей компенсации морального вреда заплатят родители тюменского школьника, сломавшего челюсть подростку. Конфликт у ребят произошел конфликт из-за девочки 22 марта 2018 года, сообщает прокуратура Тюменской области.

В результате драки 15-летнему школьнику был причинен вред здоровью средней тяжести. Мировой судья применил к виновнику меры воспитательного воздействия, несовершеннолетний передан под надзор матери.

В январе 2020 года мать потерпевшего обратилась в прокуратуру Ленинского округа Тюмени с просьбой помочь ей взыскать с виновного моральный вред. Прокуратура округа обратилась в суд с иском. Иск прокурора был удовлетворен и суд взыскал с законных представителей виновника в пользу пострадавшего мальчика 180 тыс. рублей.