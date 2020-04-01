Исетские аграрии готовятся к посевной кампании

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

14 крупных сельскохозяйственных предприятий, 18 крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предприятий готовятся к посевной кампании в Исетском районе, сообщает администрация муниципалитета.

Запланированные к высеву семена проверяет на качество Тюменский филиал ФГУ "Россельхозцентр". Требованиям кондиций соответствует 7 тыс. 65 тонн семенного фонда - это 51 % от потребности. Наивысший уровень кондиционности специалисты отмечают в хозяйствах ООО "Сибирь", ИП "Нечаева" - 100 %, ООО "Новиково" - 94 %, ООО "Приисетье" - 77 %. Проверки всего объема семенного материала планируют завершить к началу сева.

Кроме того, проведены обменные операции семян между семеноводческими хозяйствами района и хозяйствами, производящими товарное зерно. Это необходимо для более качественного формирования семенного фонда по репродукционности, скороспелости и кондиционности, а также для сортосмены и сортообновления.

В 2020 году на полях района появится новый перспективный сорт яровой пшеницы "Гренада", созданный селекционерами Тюменского университета Северного Зауралья. Сорт показал себя с положительной стороны и заинтересовал аграриев района.