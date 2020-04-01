Названы победители заочного хакатона в Тобольске

| Фото: кванториум Тобольск | Фото: кванториум Тобольск

Девять команд приняли участие в заочном хакатоне "Сигнал с планеты Х" в Тобольске, сообщает городская администрация.

В День космонавтики юные изобретатели из тобольского кванториума и школы №16 создавали свои проекты. Их дистанционной оценкой занималась экспертная комиссия: астроном Павел Скрипниченко, научный руководитель школы астрономии kantrSkrip Николай Кочнев и руководитель организации ветеранов "Авиаторы Тобольска" Марина Станиславская.

Проекты вызвали интерес у экспертов. Павел Скрипниченко отметил команду "Экокосмос" с проектом теплицы на гидропонике, которая вполне может быть размещена на Марсе. Ксения Золотавина и Анастасия Ермилова создали прототип перчаток тактильной связи, которые пригодятся космонавтам, подолгу находящимся на орбитальной станции. Эта идея понравилась Николаю Кочневу и Марине Станиславской.

По результатам хакатона первое место заняла Ксения Каширина с проектом "Космическое паропитание". Второе место у команды "Девчата" с проектом "Перчатки тактильной связи". Третье место заняла команда "Экокосмос" с проектом "Космическая оранжерея".