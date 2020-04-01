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В Викуловском районе разнообразят продуктовые корзины для школьников

Общество, 18:00 13 апреля 2020

ИА "Тюменская линия"

856 учащихся из малообеспеченных семей и 162 школьника из числа маломобильных групп получили продуктовые наборы в Викуловском районе.

Как рассказал директор школы №1 Андрей Лотов, формируются наборы на следующие 10 дней. Наполнение корзин для разных категорий отличается: сумма набора для малообеспеченных семей составляет 800 рублей, для детей с ограниченными возможностями здоровья - 1 тыс. 896 рублей. В наборы входят крупы, макароны, сахар, растительное масло, печенье, сок.

По словам Андрея Лотова, следующие наборы разнообразят. "Мы не фасовали сыпучие продукты в мелкую тару, поэтому в следующие наборы добавим другие виды круп, сгущенное молоко, чтобы продукты не повторялись", - пояснил он.

По словам начальника отдела образования Викуловского района Ольги Филипповой, продуктовые наборы выдают в фойе школ. В поселениях, где нет образовательных учреждений, пакеты доставляют на дом. Все меры по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции соблюдены.

Евгения Шевцова

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# Викуловский район , льготы , продуктовый набор , школьники

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