Кузнечевских рассказала о поиске источника заражения сотрудника гостиницы "Искра" с COVID-19

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Поиском источника заражения сотрудницы гостиницы "Искра", у которой подтвердилась коронавирусная инфекция, занимаются сотрудники Роспотребнадзора, УВД и Следственного комитета. Об этом сообщила во время брифинга заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

"После положительного результата на коронавирус сотрудницу гостиницы "Искра" госпитализировали в Областную инфекционную больницу. Проведены мероприятия по выявлению контактных лиц. В итоге пять человек поместили в инфекционную больницу для подтверждения инфекции. Все остальные направлены в обсерватор, поводов для помещения их в клинику нет", - пояснила она.

Напомним, в выходные у клиентов гостиницы "Искра" и постояльцев центра "Милосердие" были взяты анализы на коронавирус. Большая часть из них направлены в "Градостроитель", где они пройдут 14-дневный карантин.

"Проблема серьезная, поскольку со слов данного работника, который находится в Областной инфекционной больнице, очень сложно понять и определить, откуда именно был занос инфекции в эту гостиницу. Тем не менее работа ведется, в том числе соответствующими органами УВД и Следственного комитета", - подчеркнула она.

Жителям Тюменской области рекомендуют жестко придерживаться режима самоизоляции. Это уже не первый случай, когда очаг заражения коронавирусной инфекцией неизвестен.

Екатерина Исаева