Тюменских врачей с рисками по COVID-2019 тестируют еженедельно

| Фото: www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

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Медицинские сотрудники, которые работают с людьми, зараженными коронавирусной инфекцией, еженедельно проходят тестирование. Об этом во время онлайн-брифинга сообщила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

"Это первая линия безопасности. Нам важно, чтобы наши медицинские работники были здоровыми, находились в безопасности, обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Мы следим за этим очень внимательно", - подчеркнула она.

В настоящее время тесты медицинских работников обрабатываются. Напомним, что все пациенты с диагнозом "коронавирусная инфекция" находятся в Областной инфекционной больнице. Сейчас там лечатся 42 человека.

Екатерина Исаева