В Тюменской областной все больные пневмонией сдают тесты на COVID-19
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В Тюменской областной клинической больнице № 1 нет больных коронавирусом, сообщила на брифинге заместитель губернатора Ольга Кузнечевских.
"Все больные коронавирусной инфекцией находятся в Тюменской областной инфекционной клинической больнице. Что касается ОКБ № 1, там находятся пациенты с подтвержденной пневмонией", - рассказала заместитель губернатора.
При этом все больные пневмонией, как находящиеся в стационаре, так и те, кто лечатся дома, в обязательном порядке сдают тесты на коронавирус, подчеркнула Ольга Кузнечевских. Если заболевание коронавирусной инфекцией подтверждается, пациентов переводят в областную инфекционную больницу.
Евгений Бабенко