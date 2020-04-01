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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской областной все больные пневмонией сдают тесты на COVID-19

Политика, 16:06 13 апреля 2020

Фото ИА "Тюменская линия"

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В Тюменской областной клинической больнице № 1 нет больных коронавирусом, сообщила на брифинге заместитель губернатора Ольга Кузнечевских.

"Все больные коронавирусной инфекцией находятся в Тюменской областной инфекционной клинической больнице. Что касается ОКБ № 1, там находятся пациенты с подтвержденной пневмонией", - рассказала заместитель губернатора.

При этом все больные пневмонией, как находящиеся в стационаре, так и те, кто лечатся дома, в обязательном порядке сдают тесты на коронавирус, подчеркнула Ольга Кузнечевских. Если заболевание коронавирусной инфекцией подтверждается, пациентов переводят в областную инфекционную больницу.

Евгений Бабенко

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# коронавирус , Областная инфекционная больница , ОКБ №1 , Ольга Кузнечевских

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