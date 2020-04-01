Плановый прием в поликлиниках региона возобновится не раньше 30 апреля

| Фото: r72.fss.ru | Фото: r72.fss.ru

Плановые приемы в поликлиниках отменены до окончания режима самоизоляции. Посещение этих медицинских учреждений запрещено. Врачи окажут помощь на дому, сообщила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

"Если вы себя почувствовали плохо, позвоните в поликлинику. К вам приедут, помогут, окажут необходимую помощь. Посещать больницы нельзя. В регионе увеличивается число пациентов с положительными анализами на коронавирус, по некоторым мы не можем сказать, где они заразились. Поэтому находитесь дома, соблюдайте дистанцию и масочный режим, если вы вышли за пределы квартиры. Соблюдаем режим самоизоляции еще строже", - подчеркнула она.

Аналогичный алгоритм по получению больничных листов. Обращаться лично к врачу не нужно. Необходимо позвонить в поликлинику и все уточнить.

"В любом случае вашего личного участия не требуется. Поликлиника все передает в Фонд социального страхования", - добавила она.

Напомним, режим самоизоляции в Тюменской области продлится до 30 апреля.

Екатерина Исаева