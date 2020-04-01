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Губернатор рассказал горожанам, как дезинфицируют улицы Тюмени

Губернатор, 18:53 13 апреля 2020

из аккаунта во ВКонтакте Александра Моора | Фото: из аккаунта во ВКонтакте Александра Моора

О том, как проходит дезинфекция улиц в Тюмени, рассказал жителям региона губернатор Тюменской области Александр Моор. Он написал об этом в социальных сетах ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.

Спецмашины с мойками и громкоговорителями дезинфицируют улицы, тротуары и остановочные павильоны, курсируя по городу в ежедневном режиме.

"Для обработки используют хлорсодержащий раствор, который подготавливают на Метелевском водозаборе. Он безопасен для людей, но эффективен против коронавирусной инфекции – Роспотребнадзор рекомендует именно такой способ профилактики. За сутки таким способом обрабатывают примерно 52 км дорог. Тюмень, как самый крупный город области и транспортный узел, находится в зоне риска, поэтому ежедневная дезинфекция улиц - одна из обязательных мер борьбы с распространением болезни", - пояснил глава региона.

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# Александр Моор , дезинфекция , коронавирус

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