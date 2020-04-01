Губернатор рассказал горожанам, как дезинфицируют улицы Тюмени

| Фото: из аккаунта во ВКонтакте Александра Моора | Фото: из аккаунта во ВКонтакте Александра Моора

О том, как проходит дезинфекция улиц в Тюмени, рассказал жителям региона губернатор Тюменской области Александр Моор. Он написал об этом в социальных сетах ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.

Спецмашины с мойками и громкоговорителями дезинфицируют улицы, тротуары и остановочные павильоны, курсируя по городу в ежедневном режиме.

"Для обработки используют хлорсодержащий раствор, который подготавливают на Метелевском водозаборе. Он безопасен для людей, но эффективен против коронавирусной инфекции – Роспотребнадзор рекомендует именно такой способ профилактики. За сутки таким способом обрабатывают примерно 52 км дорог. Тюмень, как самый крупный город области и транспортный узел, находится в зоне риска, поэтому ежедневная дезинфекция улиц - одна из обязательных мер борьбы с распространением болезни", - пояснил глава региона.